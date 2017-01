POL-TUT: (Fridingen an der Donau - Bergsteig, Landesstraße 277) Junger Opel-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Fridingen an der Donau - Bergsteig, Landesstraße 277 (ots) - Am Montagabend, kurz vor 21.00 Uhr, ist es auf der Landesstraße 277 / Bergsteig zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-Jähriger war mit seinem Opel von Fridingen in Richtung Mühlheim unterwegs, als er bei winterlichen Verhältnissen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanken prallte. Die beiden Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

