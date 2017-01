POL-TUT: (Wurmlingen) Feuerwehreinsatz in der Oberen Hauptstraße

Wurmlingen (ots) - Am Montagmittag, kurz nach 12.30 Uhr, ist es zu einem Brandalarm in einem Betrieb in der Oberen Hauptstraße gekommen. Der Alarm, der im Lager auslöste, rief die Wehren Wurmlingen und Tuttlingen sowie den Rettungsdienst auf den Plan. Bei der Überprüfung durch Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass es glücklicherweise zu keinem Brand und nur zu geringem Sachschaden kam. Die genaue Ursache der Alarmauslösung wird derzeit noch ermittelt.

