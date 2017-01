POL-TUT: (Bad Dürrheim, Bundesstraße 27/33) Unfall nach Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Bad Dürrheim, Bundesstraße 27/33 (ots) - Auf der Bundesstraße 27/33 ist es auf Grund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel am Montag, gegen 12 Uhr, zu einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug-Lkw gekommen. Ein Fahrer eines Renault Meganes scherte auf Höhe der Abzweigung zur Kreisstraße 5705 (Baldingen) zum Überholen des Lasters aus. Hierbei übersah er ein von hinten kommendes Auto und musste den Vorgang abbrechen und wieder nach rechts ziehen. In der Folge kam es dann zum Auffahrunfall mit dem Sattelzuganhänger des Lasters. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

gez. Julian Ilg

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell