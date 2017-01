POL-TUT: (St. Georgen) Unfallflucht nach Streifvorgang beim Einparken - die Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen (ots) - In St. Georgen an der Hauptstraße ist es am Montag, gegen 10 Uhr, zu einem Streifvorgang beim Einparken gekommen, bei der sich die Verursacherin anschließend vom Unfallort entfernt hat. Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin soll es sich um einen Kombi mit VS-Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

