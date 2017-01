POL-TUT: (Bad Dürrheim) Körperverletzung nach vorrausgegangenem Streit bei Spaziergang - die Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim (ots) - Am Freitag ist es gegen 15:30 Uhr im Gewann "Unkenweg" in Bad Dürrheim zu einer Körperverletzung gekommen. Vorrausgegangen war ein Streit unter zwei Paaren, die mit ihren Hunden unterwegs waren. Beide Paare waren mit ihren nicht angeleinten Hunden unterwegs. Es kam zunächst zu einem verbalen Streit, welcher sich steigerte und damit endete, dass eine der beteiligten Frauen die andere in den Schnee stieß. Hierbei verletzte sich die Gestoßene am Handgelenk. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 39348-0) bearbeitet den Fall und bittet um Hinweise.

