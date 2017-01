POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Holzanbau in Brand geraten

Schramberg-Sulgen (ots) - Am Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr, ist in der Hardtstraße der Anbau an einem älteren Wohnhaus in Brand geraten. Ein Nachbar bemerkte die aufsteigenden Rauchschwaden und verständigte die Feuerwehr. Die herbeigeilten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Sulgen konnten das Feuer in dem hölzernen Anbau schnell löschen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Bewohner des Anwesens war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Am Montag haben Kriminaltechniker den Brandort untersucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell