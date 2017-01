POL-TUT: (Rottweil) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen Auto aufgebrochen - Zwei Männer im Alter von 16 und 19 Jahren festgenommen

Rottweil (ots) - Am Montagmorgen, gegen 2.50 Uhr, haben zwei zunächst unbekannte Täter in der Lorenzgasse einen vor einem Wohnhaus geparkten Opel Corsa aufgebrochen. Die Unbekannten schlugen mit einem Baseballschläger die Seitenscheibe des Kleinwagens ein und stahlen aus dem Wagen das Navigationsgerät. Das Einschlagen der Scheibe riss die Besitzerin des Pkw aus dem Schlaf. Bei der sofortigen Nachschau aus dem Schlafzimmerfenster konnte sie noch zwei flüchtende Personen erkennen. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Rottweil konnten die beiden Täter, zwei Männer im Alter von 16 und 19 Jahren, in unmittelbarer Nähe festnehmen. Gegen das Duo wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

