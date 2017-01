POL-TUT: (Horb am Neckar) Radmuttern gelöst

Horb am Neckar (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Samstag, zwischen 11 Uhr und 11.45 Uhr, auf dem Parkplatz des REAL-Marktes an einem Mercedes Radmuttern gelöst. Er schraubte am rechten Vorderrad vier der fünf Radmuttern ab. Auf der Nachhausefahrt bemerkte der Fahrer des Mercedes den Schaden so rechtzeitig, dass kein weiterer Schaden entstand und noch niemand gefährdet wurde. Das Polizeirevier Horb ermittelt jetzt wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell