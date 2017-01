POL-TUT: (Balingen) Reifen an zwei Autos zerstochen

Balingen (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist in Balingen, in der Straße "Am Schlichtebach" ein Reifenstecher am Werk gewesen. Im Hof von Gebäude 35 stach er an zwei nebeneinander parkenden Fahrzeugen jeweils einen Reifen durch, so dass die Luft entwich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Ein Tatverdacht besteht nicht.

