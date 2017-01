POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Aussenspiegel abgerissen

Albstadt-Tailfingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag in der Kronenstraße an einem VW Transporter den linken Aussenspiegel abgerissen. Der Spiegel hing nur noch am Kabelstrang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell