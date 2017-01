POL-TUT: (Spaichingen) Unfallflüchtigen Fahrradfahrer ermittelt

Spaichingen (ots) - Die Polizei Spaichingen hat einen 36-jähriger Fahrradfahrer ermittelt, der Samstagnacht einen geparkten Pkw in der Angerstraße angefahren hat und, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, anschließend einfach weitergefahren ist. Der Mann war mit seinem Zweirad gegen 23.45 Uhr in der Angerstraße unterwegs, als er, aus bislang unbekannten Gründen, gegen einen geparkten Peugeot fuhr und knapp 1.000 Euro Schaden anrichtete. Aufgrund am Unfallort vorgefundener Spuren konnte der Mann, der bei dem Unfall selbst leicht verletzt wurde, ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell