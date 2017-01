POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler, Bundesstraße 28) 20.000 Euro Schaden nach Unfall auf der Kreuzung Bundesstraße 28 und Edelweilerstraße

Pfalzgrafenweiler, Bundesstraße 28 (ots) - Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro ist es am Samstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, auf der Kreuzung der Bundesstraße 28 mit der Edelweilerstraße (Kreisstraße 4726) und der Wankelstraße gekommen. Ein 73-jähriger Fahrer eines Mazdas war - von Edelweiler kommend - auf der Kreisstraße 4726 unterwegs und wollte die Bundesstraße geradeaus in Richtung Wankelstraße überqueren. Der Mann hielt zunächst an der Einmündung zur Bundesstraße an. Beim wieder Anfahren achtete der 73-Jährige nicht auf einen von links nahenden 7er BMW, dessen 45-jährige Fahrzeuglenkerin auf der B 28 in Richtung Herzogsweiler unterwegs war. Bei einem folgenden heftigen Zusammenstoß der beiden Autos wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell