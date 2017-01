POL-TUT: (Meßstetten) 30.000 Euro Schaden nach Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hangergasse - ein Bewohner leicht verletzt

Meßstetten (ots) - Eine leicht verletzte Person und etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Zimmerbrandes der sich am Samstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hangerstraße ereignet hat. Aus bislang noch nicht bekannter Ursacher kam es in dem Zimmer, im oberen Teil eines darin aufgestellten Schrankes, zum Brandausbruch. Zu dieser Zeit befanden sich ein 55-jähriger Hausbewohner im Gebäude sowie ein 70 Jahre alter Mann mit seiner Altenpflegerin im Untergeschoss des Hauses. Der 55-Jährige wurde durch einen Brandmelder auf das Feuer aufmerksam. Bei der Nachschau und dem Öffnen der Zimmertüre schlugen ihm jedoch schon Flammen entgegen, so dass sich der Mann eine leichte Brandverletzungen am rechten Arm zuzog. Die verständigte und mit fünf Fahrzeugen sowie über 30 Mann zusammen mit DRK-Rettungskräften eintreffende Meßstetter Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass das Zimmer total ausbrannte. Zuvor hatten die Wehrleute zusammen mit den anwesenden Rettungskräften den bettlägrigen Mann und dessen 22-jährige Altenpflegerin sicherheitshalber aus dem Haus gebracht. Der 70-jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Albstadt gebracht. Die polizeilich eingeleiteten Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell