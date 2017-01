POL-TUT: (Burladingen, Hausen im Killertal) Seitenrunge eines Holztransporters löst sich und beschädigt vorbeifahrende Autos

Burladingen, Hausen im Killertal (ots) - Eine gelöste Seitenrunge ("Schemel") eines Holztransporters mit Anhänger hat am Samstagnachmittag zu einem heftigen Unfall und zu zwei stark beschädigten Autos in der Ebinger Straße geführt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Allerdings entstand an den beiden beteiligten Autos ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Fahrer des Holztransporters war an diesem Nachmittag, gegen 13 Uhr, auf der Ebinger Straße in Richtung Ortsmitte von Burladingen-Hausen unterwegs, als sich im Bereich des Gebäudes Nummer 98 plötzlich und unerklärlich ein seitlicher "Schemel" am Deichselanhänger des Transporters löste und zur Fahrbahnmitte kippte. Der gelöste Schemel krachte dabei auf das Fahrzeugdach eines just in diesem Moment entgegenkommenden Skodas eines 47-Jährigen und beschädigte auch das Dach eines nachfolgenden VW Golfs. In der Folge fuhr die 68-jährige Lenkerin des Golfs noch leicht in das Heck des bremsenden Skodas vor ihr. Der 47-jährige Lenker des Skodas und die 68-jährige Golf-Fahrerin hatten Glück und wurden nicht verletzt. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Eine Überprüfung des gelösten Schemels ergab, dass dieser ordnungsgemäß gesichert war. Warum sich die selbstsichernden Schraubverbindungen gelöst hatten und der Schemel aus der Verankerung mit dem Rahmen des Anhängers kippte, muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell