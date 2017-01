POL-TUT: (Oberndorf am Neckar - Lindenhof) Farbschmierereien an einer Garage in der Pfäfflinstraße

Oberndorf am Neckar - Lindenhof (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter eine Gargenwand in der Pfäfflinstraße mit einem unansehlichen Bildnis besudelt und so rund 200 Euro Sachschaden verursacht. Der Unbekannte sprühte mit schwarzer Lackfarbe einen etwa 60 x 60 großen Penis auf die Wand. Anwohner hörten gegen Mitternacht Stimmen mehrerer Jugendlicher auf der Straße. Eventuell stehen diese Personen in Bezug zu der Farbschmiererei. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell