POL-TUT: (Sulz am Neckar) Einbruch in Firmengebäude eines Unternehmens für Blechprofile und Lichtgitter - Polizei bittet um Hinweise

Sulz am Neckar (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist in den frühen Morgenstunden des Samstags, vermutlich im Zeitraum von 00.30 Uhr bis 01.00 Uhr, in ein Firmengebäude eines Unternehmens für Blechprofile und Lichtgitter in der "Neckarwiesen" eingebrochen. Der Eindringling schlug eine Scheibe ein und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Dort brach der Unbekannte mehrere Spinte in einem Umkleideraum sowie vorhandene Getränkeautomaten auf. Mit erbeutetem Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe verließ der Täter die Firma und das umzäunte Areal wieder. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu der Tat entgegen.

