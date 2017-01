POL-TUT: (Rottweil) AMG-Mercedes auf dem "Kauflandparkplatz" Saline beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots) - Am Samstagabend, im Zeitraum von 17.45 Uhr bis 18.00 Uhr, hat eine unbekannte Person auf dem "Kauflandparkplatz" Saline einen dort abgestellten schwarzen AMG-Mercedes der C-Klasse am hinteren Stoßfänger beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, entfernte sich die bislang unbekannte Person. Der Mercedes, welcher in der Nähe des Eingangsbereiches des Kaufhauses neben einem Behindertenparkplatz stand, wurde eventuell durch ein anderes Fahrzeug angefahren oder auch mit einem Einkaufswagen beschädigt. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell