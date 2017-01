POL-TUT: (Albstadt-Magrethausen) Zwei verletzte Personen nach Zimmerbrand in der Hugo-Bertsch-Straße

Albstadt-Magrethausen (ots) - Weil ein vorübergehende Bewohnerin eines Zimmers im Untergeschoss eines Hauses in der Hugo-Bertsch-Straße "Papierschnipsel" verbrennen wollte, ist es am Samstagabend, gegen 18.40 Uhr, zu einem Brand in dem Gebäude und zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Eine über 80-jährige und bettlägrige Hausbewohnerin wurde während den ersten Löschversuchen auf eine Terrasse gebracht und erlitt eine Unterkühlung. Ihr 64-jähriger Sohn zog sich bei dem Versuchen, das sich ausbreitende Feuer in dem Zimmer in den Griff zu bekommen, eine leichte Rauchgasvergiftung sowie leichtere Verbrennungen zu. Beide Personen wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die 36-jährige und zeitweilige Bewohnerin des Untergeschosszimmers war an diesem Abend damit beschäftigt, Adressenfelder vorhandener Schriftstücken auszuschneiden. In der Absicht, diese zu vernichten, setzte die Frau die "Papierschnipsel" in Brand. Das so entfachte Kleinfeuer geriet außer Kontrolle und breitete sich aus. Ein Versuch, dieses mit Wasser aus einem Badewannenzulauf zu löschen, scheiterte. Der im Haus befindliche Sohn der 80-jährigen Hausbewohnerin bemerkte das entstehende Feuer, verständigte Polizei und Feuerwehr und versuchte, den entstehenden Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Da der Löscher defekt war, scheiterte auch dieser Löschversuch. Zusammen mit einem Nachbarn brachte der Sohn seine bettlägrige Mutter vorsorglich auf eine Terrasse des Hauses. Die mittlerweile eingetroffene Polizei konnte den Zimmerbrand mittels dienstlichem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen. Die Wehrmänner sorgten dann für die vollständige Ablöschung. Durch den Brand entstand im Bereich des Zimmers beziehungsweise am Gebäude nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die von der Polizei eingeleiteten Ermittlungen zu dem Brand dauern noch an.

