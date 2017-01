POL-TUT: (VS-Villingen) Gute Organisation der Veranstalter sowie durchdachte und durchgeführte Sicherheitskonzepte führen bisher zum annähernd reibungslosen Verlauf des Zähringer Narrentreffens

VS-Villingen (ots) - Die gute und durchdachte Planung und Organisation der Veranstalter sowie die durchgeführten Sicherheitskonzepte haben bisher zum annähernd reibungslosen Verlauf des mit etwa 5400 Teilnehmern und rund 20000 Besuchern gut besuchten Zähringer Narrentreffens in der Villinger Innenstadt geführt. Feuerwehr und THW sorgten für die Sicherung der Innenstadt gegen das Eindringen von Schwerfahrzeugen und natürlich auch für den reibungslosen Zustrom der unzähligen Teilnehmer und Besucher. Lediglich gegen einige "Trunkenbolde" mussten Sicherheitskräfte und Polizei in den Stunden der Nacht von Samstag auf Sonntag, und dies vorwiegend in der Färberstraße vorgehen. Reichlich dem Alkohol zugesprochen zeigten sich mehrere Personen aggressiv, zettelten Streitereien an und wurden teils handgreiflich. Dank dem schnellen Eingreifen der zahlreich präsenten Beamten und sonstigen Sicherheits- und Ordnungskräften kam es zu keinen größeren Auseinandersetzungen oder sonst störenden Ereignissen. Gegen einige Personen mussten Strafanzeigen wegen begangener Körperverletzungsdelikte oder auch Platzverweise eingeleitet werden. Dennoch kann aus Sicht der Polizei bisher von einem gelungenenen, annähernd reibungslosen und fröhlichen Narrntreiben bei dieser Großveranstaltung gesprochen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell