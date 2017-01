POL-TUT: (Spaichingen) Beim Abbiegen entgegenkommendes Auto übersehen

Spaichingen (ots) - Am Samstagabend ist es an der Einmündung der Europastraße auf die Sallancher Straße zu einem Unfall mit einem dabei leicht verletzten Autofahrer und einem entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von etwa 10.000 Euro gekommen. Ein Fahrer eines BMW X5 war - von der Angerstraße kommend - auf der Sallancher Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Europastraße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza, dessen Fahrzeuglenker auf der Sallancher Straße in Richtung Angerstraße fuhr. Der 20-jährige Fahrer des Seats wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell