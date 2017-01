POL-TUT: (Waldachtal-Lützenhardt) Vorfahrt missachtet - 7.000 Euro Schaden

Waldachtal-Lützenhardt (ots) - Zu einem Vorfahrtsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei Fahrzeugen in Höhe von etwa 7.000 Euro ist es am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, in der Waldachtalstraße gekommen. Ein Lenker eines Geländewagens der Marke Land Rover wollte vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf die Waldachtalstraße abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen VW Golf, dessen Fahrzeuglenker sich der Parkplatzausfahrt auf der Waldachtalstraße näherte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell