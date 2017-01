POL-TUT: (Donaueschingen-Pfohren) Unbekannter beschädigt mutwillig Schweibenwischer an mehreren geparkten Autos - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen-Pfohren (ots) - In der Samstagnacht hat ein unbekannter Täter an mindestens vier in der "Bundesstraße", im Bereich der Hausnummer 4 geparkten Fahrzeugen mutwillig die Scheibenwischer abgerissen beziehungsweise umgebogen und so Sachschaden an den Autos verursacht. An einem Mercedes Vito machte sich der Unbekannte an beiden Frontwischern zu schaffen. An einem Opel Meriva und einem VW Polo brach der Täter die Heckscheibenwischer ab und den Heckwischer eines dort abgestellten VW Multivans bog der Unbekannte zur Seite. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise.

