POL-TUT: (Waldachtal-Lützenhardt) Unbewohntes und unter Denkmalschutz stehendes Gebäude abgebrannt - 200.000 Euro Schaden

Waldachtal-Lützenhardt (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist ein unbewohntes und unter Denkmalschutz stehendes Gebäude mit einer angrenzenden Scheune im Mühlenweg in Waldachtal-Lützenhardt in Brand geraten und vollständig niedergebrannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro entstanden sein. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Kurz nach 01.00 Uhr brach im Ökonomieteil des älteren, unbewohnten sowie unter Denkmalschutz stehenden Bauernhauses - und dort im Bereich von gelagerten Strohballen - ein Feuer aus und breitete sich schnell auf den ganzen Ökonomieteil aus. Ein Anwohner aus Lützenhardt stellte den Brand fest und verständigte die Feuerwehr. Die unter der Einsatzleitung des Feuerwehrabteilungskommandanten Marco Nofz mit neun Fahrzeugen und etwa 50 Mann anrückenden Wehren aus Waldachtal und Pfalzgrafenweiler übernahmen sofort die Löscharbeiten. Allerdings konnte nicht verhindert werden, dass das Feuer auch auf das angebaute Wohnhaus übergriff und für erheblichen Gebäudeschaden sorgte. Personen kamen nicht zu Schaden. Neben etwa 20 DRK-Rettungskräften war auch Frau Bürgermeisterin Annick Grassi am Brandort eingetroffen. Die durchgeführten Löscharbeiten mussten bis am Sonntagvormittag fortgeführt werden. Erst gegen 11 Uhr konnten die Wehrleute wieder abrücken. Nach den ersten Maßnahmen durch Beamte des Polizeireviers Horb haben noch in der Nacht Beamte der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Diese dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell