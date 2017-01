POL-TUT: (Balingen) Betrunkener Fahrgast schlägt Taxifahrer

Balingen (ots) - Weil ein mit über 1,9 Promille alkoholisierter 25-jähriger Fahrgast den Weisungen des in die Straße Wasserwiesen bestellten Taxifahrers nicht folgen und sich nicht angurten wollte, ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Streit gekommen, in deren Verlauf der 25-Jährige den Taxifahrer und auch seine Begleiterin geschlagen hat. Auch gegenüber den einschreitenden Beamten zeigte sich der Mann aggressiv und musste schließlich fixiert werden. Nun muss sich der junge Mann in einem Strafverfahren für sein ungebührliches Verhalten verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell