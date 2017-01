POL-TUT: (Hechingen) Nebelmaschine einer Discothek löst Brandmelder aus und sorgt für einen Feuerwehreinsatz

Hechingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.20 Uhr, hat aufsteigender Dampf einer Nebelmaschine einen Brandmelder in einer Discothek in der Straße "Am Schnellengarten" ausgelöst und so für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Schnell stellte die mit einem Löschzug unter der Leitung von Frank Brecht anrückende Hechinger Wehr fest, dass kein Brand vorlag.

