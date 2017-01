POL-TUT: (Albstadt-Lautlingen) Wasserrohrbruch führt zur Überspülung der Ebingertalstraße

Albstadt-Lautlingen (ots) - Ein Wasserrohrbruch hat am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, zur Überspülung der Ebingertalstraße im Bereich der Einmündung "Am Schloß" geführt. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten über Notruf mit, dass in diesem Bereich Wasser "fontänenartig" austreten und über die Straße laufen würde. Ein Notfalldienst der Albstadtwerke kümmerte sich sofort um den Rohrbruch, konnte das Wasser abstellen und eine Absprerrung für den gefährdeten Bereich errichten. Ein Streudienst wurde eingesetzt, um das sofort auf der Straße festgefrorene Wasser wieder zu beseitigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell