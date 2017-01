POL-TUT: (Balingen) Auto in Brand geraten

Balingen (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, in der Straße "Schrötenen" zu einem Brand im Motorraum eines Autos gekommen. Die 27-jährige Fahrzeuglenkerin bemerkte während der Fahrt aufsteigenden Rauch im Bereich der Motorhaube und stellte den Wagen auf dem Parkplatz einer Spielothek an der Straße ab. Ein in der Nähe befindlicher 29-jähriger Autofahrer eilte sofort mit einem Feuerlöscher zur Hilfe und konnte den Brand im Motorraum noch vor dem Eintreffen der verständigten Feuerwehr löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell