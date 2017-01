POL-TUT: (Alpirsbach-Peterzell) Älteres Bauernhaus abgebrannt

Alpirsbach-Peterzell (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist es zum Brand eines älteren und bewohnten Bauernhauses in der Straße "Unter Hummelberg" in Alpirsbach gekommen. Nach ersten Einschätzungen entstand an dem vollständig niedergebrannten Haus Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro. Das Feuer brach kurz nach 04.20 Uhr im Ökonomieteil des Bauernhauses aus. Glücklicherweise wurde eine alleine im Haus lebende 72-jährige Bewohnerin durch einen Brandmelder aus dem Schlaf gerissen und gewarnt. Sie verständigte sofort die an anderer Stelle wohnenden Hausbesitzer und diese die Feuerwehr. Mit Hilfe der herbeieilenden Hauseigentümer konnte die Frau das Haus unverletzt verlassen. Sie wurde dennoch vorsorglich mit einem eingetroffenen Rettungswagen zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Freudenstadt gebracht. Die unter Kommandant Markus Kohler mit etwa acht Fahrzeugen und 70 Mann anrückende Feuerwehr mit den gesamten Abteilungen aus Alpirsbach und den umliegenden Gemeinden konnte nicht verhindern, dass sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausdehnte und dieses schließlich niederbrannte. Neben einem Notarzt und etwa 15 Rettungskräften des DRK und der Gebrüder-Gründler-Stiftung waren auch Kreisbrandmeister Frank Jahraus, Bürgermeister Michael E. Pfaff sowie zwei Experten des zuständigen Energieversorgungsunternehmens an der Brandörtlichkeit. Eine ansässige Baufirma unterstützte die Feuerwehrkräfte mit schwerem Arbeitsgerät beim Freilegen von Glutnestern. Auch mussten Teile des Gebäudes nach der Löschung wegen bestehender Einsturzgefahr eingerissen werden. Ein Streudienst war in der Folge ebenfalls im Einsatz. Die Polizei Freudenstadt hat die erforderlichen Ermittlungen eingeleitet. Die Untersuchungen zur genauen Brandursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell