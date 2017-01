POL-TUT: (Tuttlingen) Vom Fahrbahnrand angefahren und Unfall verursacht

Tuttlingen (ots) - Am Samstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, ist es in der Möhringer Straße zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro gekommen. Eine Lenkerin eines Ford Kuga fuhr im Bereich der Hausnummer 25 vom Fahrbahnrand an und achtete hierbei nicht auf einen sich auf der Straße nähernden 1er BMW eines Autofahrers. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

