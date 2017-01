POL-TUT: (Balingen) Beim Ausfahren aus einem Parkplatz anderes Auto übersehen - 7000 Euro Schaden

Balingen (ots) - Beim Ausfahren aus einem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Wasserwiesen hat ein Pkw-Fahrer am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, ein sich auf der Straße näherndes Auto einer Fahrzeuglenkerin übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Personen wurden nicht verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell