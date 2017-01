POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Technischer Defekt an einer Bügelstation führt zu Kleinbrand und einem Feuerwehreinsatz in der Pfarrstraße

Albstadt-Ebingen (ots) - Etwa 1000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Kleinbrandes der am Samstagmorgen vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Bügelstation in einem Gebäude in der Pfarrstraße verursacht wurde. Durch aufsteigenden Rauch löste in dem Gebäude gegen 06.00 Uhr ein Brandmelder aus, so dass eine Bewohnerin rechtzeitig die Feuerwehr verständigen konnte. In einem Nähzimmer im ersten Stock des Hauses war die zwar eingesteckte jedoch ausgeschaltete Bügelstation in Brand geraten und hatte dabei auch ein Körbchen mit Nähutensilien entzündet. Die mit mehreren Fahrzeugen anrückende Feuerwehr Albstadt brachte den Kleinbrand schnell unter Kontrolle und lüftete den mit Rauch gefüllten Raum. Personen waren bei dem Kleinbrand nicht zu Schaden gekommen. Dennoch waren vorsorglich auch DRK-Rettungswagen zu dem Brandort gefahren.

