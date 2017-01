POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Einbruch in Büroräume des Krankenhauses Oberndorf

Oberndorf am Neckar (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in Büroräume des Krankenhauses Oberndorf eingebrochen und haben daraus verschieden Schlüssel sowie einen Laptop entwendet. Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 06.30 Uhr, stellten Angestellte des Krankenhauses den Einbruch fest und verständigten die Polizei. Der oder die Täter gelangten auf bislang nicht bekannte Art und Weise in die Büroräume des Krankenhauses und durchwühlten dort sämtliche Schränke sowie vorhandene Behältnisse. Ein verschlossener Schrank im Bereich der Pforte wurde dabei gewaltsam geöffnet. Neben verschiedenen Schlüsseln des Gebäudes entwendeten die Eindringlinge einen aufgefundenen Pkw-Schlüssel sowie einen Laptop aus einem angrenzenden Konferenzraum. Mit ihrer Beute verließen die Täter die Büroräume wieder. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell