POL-TUT: (Hüfingen) Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung in einem Sportstudio in der Hauptstraße

Hüfingen (ots) - (Hüfingen) Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung in einem Sportstudio in der Hauptstraße Nach einer heftigen Rauchentwicklung in einem Tanz- und Sportstudio in der Hauptstraße ist es am Freitag, kurz vor 16.30 Uhr, zu einem Einsatz der Hüfinger und der Donaueschinger Wehr gekommen. Die Betreiberin des Studios entdeckte an diesem Spätnachmittag eine Rauchentwicklung aus einer über dem Studio gelegenen Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte unter der Einsatzleitung des Gesamtkommandanten der Hüfinger Wehr, Martin Weiß, mit mehreren Fahrzeugen aus Hüfingen und Donaueschingen an, konnte jedoch kein Feuer feststellen. Allerdings drang aus Öffnungsklappen eines Kamins massiv Rauch aus und verteilte sich in den beiden unbewohnten oberen Stockwerken des Gebäudes. Möglicherweise hatte sich aufgrund der bestehenden Wetterlage Gegendruck im Kamin gebildet, so dass der Rauch eines im Erdgeschoss betriebenen Ölofens zurückgedrückt wurde. Nach Durchlüftung der Räume konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell