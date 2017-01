POL-TUT: (VS-Marbach - Rietheim) Zwei leicht verletzte Personen und 15.000 Euro Schaden nach heftigem Unfall

VS-Marbach - Rietheim (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und rund 15.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines heftigen Unfalls, der sich am Freitagmittag zwischen Marbach und Rietheim an der Einmündung der Kreisstraße 5714 und Steinwiesenstraße ereignet hat. Ein 78-jähriger Fahrer eines Opel Corsas wollte - von Villingen auf der Kreisstraße 5714 kommend - nach links auf die Steinwiesenstraße in Richtung Marbach abbiegen. Hierbei übersah er einen von links nahenden und bevorrechtigten Seat Ibiza, dessen 26-jährige Fahrzeuglenkerin von Marbach in Richtung Rietheim unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurde der Corsa abgewiesen und stieß noch mit einem Opel Zafira zusammen, der an der Einmündung auf der Kreisstraße wartete. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Seats und die 32-jährige Lenkerin des Zafiras leicht verletzt. Der Unfallverursacher hatte Glück und kam mit dem Schrecken davon. Die drei beteiligten und schon älteren Autos wurden bei dem Unfall total beschädigt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke kurzfristig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell