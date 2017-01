POL-TUT: (Balingen) Vorfahrt missachtet - 12.000 Euro Schaden

Balingen (ots) - Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, hat es an der Kreuzung der "Neue(n) Straße" mit der Straße "Auf dem Graben" einen Unfall gegeben. Eine 34-Jährige Lenkerin eines Puntos übersah beim Abbiegen von der Straße "Auf dem Graben" eine bevorrechtigte 26-jährige Renault-Fahrerin, die auf der "Neue(n) Straße" unterwegs war. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einem Zusammenstoß. Personen wurden dabei nicht verletzt. An den beteiligten Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell