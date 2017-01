POL-TUT: (Sulz am Neckar, Glatt) Alkoholisierter Jugendlicher beschädigt bei einer Veranstaltung der Narrengilde Glatt mutwillig Fensterscheibe eines Hauses - Polizei sucht Zeugen

Sulz am Neckar, Glatt (ots) - Im Anschluss des Besuchs einer Brauchtumsveranstaltung der Narrengilde Glatt beim dortigen Wasserschloss hat ein alkoholisierter und als Hexe verkleideter Jugendlicher am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, eine Fensterscheibe an einem Gebäude in der Straße Schloßplatz eingeschlagen. Um Mitternacht musste der Jugendliche zusammen mit einer weiteren als Hexe verkleideten Jugendlichen die Veranstaltung beim Glatter Wasserschloss verlassen. Kurz darauf schlug der 17-Jährige mutwillig eine Scheibe an einem Wohnhaus gegenüber dem Wasserschloss ein. Der 17-Jährige wurde von Anwesenden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und anschließend von den Beamten an die Eltern übergeben. Nun sucht die Polizei Oberndorf Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

