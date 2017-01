POL-TUT: (Horb am Neckar, Autobahnausfahrt) 33-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit einem Auto unterwegs

Horb am Neckar, Autobahnausfahrt (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.45 Uhr, ist ein 33-jähriger Autofahrer bei der Autobahnausfahrt Horb am Neckar von einer Polizeistreife kontrolliert und schließlich wegen Alkohol- und Drogeneinflusses "aus dem Verkehr gezogen" worden. Bei dem Mann ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest etwa 1,1 Promille. Zu allem Überfluss stand der Mann auch noch unter dem Einfluss von Drogen. Der 33-Jährige musste zur Blutentnahme. Außerdem untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und behielten seinen Führerschein ein. Auf diesen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell