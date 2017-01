POL-TUT: (Aldingen) An der Einmündung Steigstraße und Hauptstraße nicht aufgepasst - Unfall fordert 5000 Euro Schaden

Aldingen (ots) - Etwa 5000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Freitag, gegen 16.10 Uhr, an der Einmündung der Steigstraße auf die Hauptstraße ereignet hat. Eine 38-jährige Lenkerin eines Autos der Marke Hyundai war auf der Hauptraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. An der Einmündung achtete sie nicht auf einen Peugeot, dessen Fahrerin sich von rechts auf der Steigstraße der Einmündung näherte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell