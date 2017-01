POL-TUT: (Donaueschingen) Polizei sucht Geschädigten eines möglichen Verkehrsunfalls in der Lehenstraße

Donaueschingen (ots) - Vermutlich hat eine Lenkerin eine Mercedes Vito am Freitagspätnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, bei einer Fahrt in der Lehenstraße mit dem rechten Außenspiegel ein geparktes Fahrzeug gestreift. Die Frau hörte im Bereich der Gebäude Lehenstraße 31 bis Lehenstraße 35 einen Knall. Bei der Überprüfung stellte die Mercedes-Fahrerin zwar fest, dass der rechter Außenspiegel am Vito abgerissen ist, eine Beschädigung an anderen Fahrzeugen konnte sie jedoch nicht feststellen. Nun sucht die Polizei Donaueschingen einen möglicherweise geschädigten Fahrzeugbesitzer, der am Freitagspätnachmittag im genannten Bereich in der Lehenstraße geparkt hat. Dieser wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

