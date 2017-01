POL-TUT: (Haigerloch-Trillfingen) Brand eines älteren Wohnhauses fordert etwa 150.000 Euro Schaden

Haigerloch-Trillfingen (ots) - Am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, ist es in der Oberdorfstraße in Haigerloch-Trillfingen zum Brand eines älteren Wohnhauses und nach ersten Schätzungen zu einem dabei entstandenen Schaden von etwa 150.000 Euro gekommen. Die Hauseigentümerin hatte zuvor einen Kaminofen angefacht und war dann für etwa eine Stunde außer Haus. Bei ihrer Rückkehr stellte sie Rauch und den beginnenden Brand im ersten Obergeschoss des schon älteren Hauses fest. Sie verständigte sofort die Feuerwehr und brachte eine Mitbewohnerin aus dem Erdgeschoss des Hauses in Sicherheit. Die mit mehreren Fahrzeugen und über 50 Mann angerückten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Trillfingen, Haigerloch und der Stadt Hechingen löschten das Feuer. Durch den Brand wurde das Wohnhaus unbewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Die am Brandort eingetroffenen DRK-Rettungskräfte sowie ein Vertreter des Hauptamtes der Stadt Haigerloch kümmerten sich um die beiden Hausbewohnerinnen. Dir Frauen wurden vorübergehend anderweitig untergebracht. Zur Beseitigung des angefrorenen Löschwassers musste auch ein Streudienst eingesetzt werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die erforderlichen Ermittlungen eingeleitet. Die Untersuchungen zur genauen Brandursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell