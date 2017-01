POL-TUT: (Horb am Neckar) Unbekannter dringt in Gartenhäuser am Neckarhaldenweg ein - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Zwischen Mittwoch und Freitag hat ein Unbekannter versucht, in gleich fünf Gartenhäuser der Kleingartensiedlung am Neckarhaldenweg einzudringen. Der oder die Unbekannte machte sich jeweils an der Eingangstür zu schaffen. Dies gelang dem Einbrecher auch in vier Fällen, an einem Gartenhaus scheiterte der Einbrecher an der massiven Tür. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei Horb am Neckar (07451 96-0) ermittelt und bittet Zeugen oder Anwohner, die im Bereich der Kleingartenanlage in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich dort zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell