POL-TUT: (Dornstetten) Feuerwehreinsatz

Dornstetten (ots) - Ein rauchender Gargentorantrieb eines Betriebs am Eichwald hat am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, die Feuerwehr Dornstetten und den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Glücklicherweise ist nichts weiter passiert, denn aufmerksame Mitarbeiter erkannten den Rauch aus der Garage schnell und konnten mit Handfeuerlöscher löschen, sodass am Gebäude nach bisherigem Kenntnisstand kaum Schaden entstand. Ursache dürfte ein technischer Defekt am Garagentorantrieb gewesen sein. Die 20 Mann der Dornstetter Feuerwehr konnten wieder abrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell