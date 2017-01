POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Unfall auf Krankenhausparkplatz - Verursacher flüchtet

Albstadt-Ebingen (ots) - Nach einem wuchtigen Rempler auf dem Parkplatz des Zollernalb-Klinikums in der Friedrichstraße hat sich der Verursacher am Donnerstagnachmittag ohne Meldung einfach entfernt. Der betroffene VW Golf Sportsvan stand zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses. Bei seiner Rückkehr sah der Besitzer die Bescherung: eine Delle am Kotflügel hinten links. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432 955 0, entgegen.

