POL-TUT: (Bad Dürrheim) Fünf Radmuttern an Vorderrad gelöst

Bad Dürrheim (ots) - Am Donnerstag, zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Kur- und Freizeitbades "Solemar" an einem Pkw alle fünf Muttern des vorderen linken Rades gelöst. Glücklicherweise bemerkte der Fahrzeugbesitzer die Sache rechtzeitig, so dass kein Schaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Sachdienliche Hinweise an den Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell