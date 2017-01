POL-TUT: (Sankt Georgen) Unfallflucht auch in Schönwald

Sankt Georgen (ots) - Auch in Schönwald im Schwarzwald ist ein Unfallverursacher unerkannt geflüchtet, nachdem er am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in der Franz-Schubert-Straße den linken Außenspiegel eines Toyota Aygo beschädigte. Das Spiegelglas ist herausgebrochen und der Außenspiegel weist Kratzer auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Sankt Georgen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07724 9495-00.

