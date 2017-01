POL-TUT: (VS-Schwenningen) Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

VS-Schwenningen (ots) - In der Lichtensteinstraße ist es am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, zu einem Brand in einem Heizungskeller gekommen. Alarmiert durch den Rauchmelder bemerkte ein Bewohner den Brand sofort und konnte einen in Flammen stehenden Wäschekorb selbst löschen. Der Brand entstand durch einen technischen Defekt im Schaltkasten der Heizungsanlage und ging auf den davorstehenden Korb über. Die Feuerwehr entlüftete anschließend den Keller.

gez. Patricia Neuhaus

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell