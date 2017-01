POL-TUT: (Tuttlingen, Bundesstraße 311) Fahrer flüchtet nach Unfall

Tuttlingen, Bundesstraße 311 (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, ist es an der großen Kreuzung in Tuttlingen-Möhringen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 85-Jähriger nach dem Unfall das Weite gesucht hat. Der Senior war mit seinem Opel Astra auf der Bundesstraße in Richtung Gänsäcker unterwegs, als er einen an der Ampel stehenden VW Polo touchierte und anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, einfach weiter fuhr. Die Geschädigte nahm sofort die Verfolgung auf, verlor ihn jedoch aus den Augen. Die verständigte Polizei konnte anhand des abgelesenen Kennzeichens den Flüchtigen ausfindig machen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell