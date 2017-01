POL-TUT: (Hechingen-Stein) Folgen eines Glanzrußabbrandes ursächlich für das Feuer in der Römerstraße

Hechingen-Stein (ots) - Ein auf das Gebäude übergreifender Glanzrußbrand im Kamin des Wohnhauses in der Römerstraße ist die Ursache des Brandes vom vergangenen Sonntag, wie ein Brandsachverständiger jetzt feststellte. Wegen der niedrigen Temperaturen wurden die Holzöfen in dem alten Bauernhaus intensiv beheizt. Die heißen Rauchgase setzten den im Kamin abgelagerten Glanzruß in Brand. Ein Kaminbrand war die Folge. Bei dem Kaminbrand entstandener Funkenflug entfachte ein neues Feuer im Dachstuhl des Hauses, das letztendlich zu den erheblicheh Schäden führte, die auf 57.000 Euro beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell