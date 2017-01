POL-TUT: (Geislingen) Angestellte hat aufgepasst - Unfallflucht bei Tankstelle geklärt

Geislingen (ots) - Der Aufmerksamkeit einer Angestellten und der Videoüberwachung ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht an der Shell-Tankstelle in der Vorstadtstraße rasch aufgeklärt werden konnte. Am vergangenen Montag, gegen 18.35 Uhr, prallte dort ein Citroen C1 beim Rückwärtsfahren gegen einen Fiat Punto. Der Citroen-Fahrer suchte trotz des angerichteten Sachschadens, der auf 700 Euro geschätzt wird, sofort das Weite. Die Zeugin konnte den Unfallverursacher grob beschreiben, hatte das amtliche Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs und stellte den Videobeweis zur Verfügung. So konnten die Unfallermittler der Fahrzeughalterin mit ausreichendem Beweismaterial in den Händen einen Besuch abstatten, wo sich recht schnell herausstellte, dass einer ihrer Söhne den Unfall verursacht hat. Den 23-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell