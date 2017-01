POL-TUT: (Mühlheim an der Donau) Fahranfängerin schleudert aus Kurve

Mühlheim an der Donau (ots) - Bereits am Dienstag ist eine 18-jährige Fahranfängerin auf der abschüssigen Strecke zwischen Kolbingen und Mühlheim im Auslauf einer scharfen Rechtskurve in die Böschung gefahren. Sich verändernde Fahrbahnverhältnisse im Kurvenbereich verunsicherten die junge Fahrerin derart, dass sie wegen eines Fahrfehlers ins Schleudern geriet. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die aufsteigende Böschung. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde mit dem Sanka zur Untersuchung ins Klinikum nach Tuttlingen gebracht. An dem stark demolierten Fiat, der deswegen auch abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 3000 Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell